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SMILE EMPTY SOUL продолжает отмазываться от «covid-free-шоу»



Вокалист и гитарист SMILE EMPTY SOUL Sean Danielsen в очередной раз выступил в защиту решения своей группы отменить несколько ранее объявленных концертов из-за того, что на этих площадках от фэнов требовалась вакцинация от COVID-19. Ряд баров и клубов приняли новый протокол, потому что музыкальная индустрия и артисты требуют безопасных условий для выступлений.



В прошлом месяце Danielsen опубликовал заявление в социальных сетях, в котором объяснил, что отказывается от шоу, потому что на 100 % стоит за свободу, особенно за медицинскую. В новом интервью для шоу "Cowboy Logic" он подробно остановился на отказе SMILE EMPTY SOUL давать концерты только для привитых, сказав, что он «не станет причиной того, что даже один человек вколет себе вакцину, которой он не доверяет».







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