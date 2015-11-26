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Smile Empty Soul

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20 сен 2021 : 		 SMILE EMPTY SOUL продолжает отмазываться от «covid-free-шоу»

16 сен 2021 : 		 Вокалист SMILE EMPTY SOUL стоит на своём

30 авг 2021 : 		 Вокалист SMILE EMPTY SOUL отказывается играть на площадках, требующих вакцинации

9 апр 2018 : 		 SMILE EMPTY SOUL выпустят новый альбом в мае

21 фев 2017 : 		 Сборник SMILE EMPTY SOUL выйдет весной

22 окт 2013 : 		 Новое видео SMILE EMPTY SOUL

13 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SMILE EMPTY SOUL

3 июн 2013 : 		 Новый альбом SMILE EMPTY SOUL выйдет осенью

25 май 2012 : 		 Новое видео SMILE EMPTY SOUL

29 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SMILE EMPTY SOUL

16 мар 2012 : 		 SMILE EMPTY SOUL на eOne Music
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SMILE EMPTY SOUL продолжает отмазываться от «covid-free-шоу»



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Вокалист и гитарист SMILE EMPTY SOUL Sean Danielsen в очередной раз выступил в защиту решения своей группы отменить несколько ранее объявленных концертов из-за того, что на этих площадках от фэнов требовалась вакцинация от COVID-19. Ряд баров и клубов приняли новый протокол, потому что музыкальная индустрия и артисты требуют безопасных условий для выступлений.

В прошлом месяце Danielsen опубликовал заявление в социальных сетях, в котором объяснил, что отказывается от шоу, потому что на 100 % стоит за свободу, особенно за медицинскую. В новом интервью для шоу "Cowboy Logic" он подробно остановился на отказе SMILE EMPTY SOUL давать концерты только для привитых, сказав, что он «не станет причиной того, что даже один человек вколет себе вакцину, которой он не доверяет».

SMILE EMPTY SOUL Frontman Says He Stands








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