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Smile Empty Soul

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16 сен 2021 : 		 Вокалист SMILE EMPTY SOUL стоит на своём

30 авг 2021 : 		 Вокалист SMILE EMPTY SOUL отказывается играть на площадках, требующих вакцинации

9 апр 2018 : 		 SMILE EMPTY SOUL выпустят новый альбом в мае

21 фев 2017 : 		 Сборник SMILE EMPTY SOUL выйдет весной

22 окт 2013 : 		 Новое видео SMILE EMPTY SOUL

13 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SMILE EMPTY SOUL

3 июн 2013 : 		 Новый альбом SMILE EMPTY SOUL выйдет осенью

25 май 2012 : 		 Новое видео SMILE EMPTY SOUL

29 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SMILE EMPTY SOUL

16 мар 2012 : 		 SMILE EMPTY SOUL на eOne Music
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Вокалист SMILE EMPTY SOUL стоит на своём



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Вокалист SMILE EMPTY SOUL продолжает стоять на своём и не собирается играть на площадках, требующих сертификат о вакцинации:

«Сейчас у нас запланировано несколько туров. У нас есть тур на октябрь/ноябрь. У нас есть февральский тур. И у нас есть апрельский тур. Мы по-прежнему очень заняты; мы постоянно в дороге. И только что началось то, что некоторые клубы, в которых мы должны выступать, даже если это небольшие клубы, объявили, что они будут требовать подтверждение вакцинации. И я просто решил отменить эти концерты, потому что я не могу с этим мириться, так как считаю, что свобода, и особенно медицинская свобода, очень важна.

В послужном списке правительства нет ни одного случая, когда оно могло бы посягнуть на ваше право отказаться от медицинских инъекций, медицинских процедур любого рода.

Если позволить правительству свободно распоряжаться только одной вакциной, это даёт свободу распоряжаться любой вакциной, которую они захотят в будущем, и я не думаю, что люди на самом деле придерживаются этой временной шкалы так, как им следовало бы. Разрешив им ввести одну вакцину, они могут ввести бесконечные ревакцинации и всё остальное, что они придумают в будущем. И я не знаю, как вы, ребята, но я просто испытываю недоверие к правительству в целом.

Это имеет смысл, только если вы понимаете, что эти люди жаждут власти. Они не ваши дядя, тётя или ваша бабушка. Я думаю, что в наши дни люди теряют это из виду и смотрят на этих политиков так: "Им не всё равно. Они просто хотят как лучше для общества". Это не так. Они хотят лучшего для своей власти, своего богатства и своей способности к контролю. Поэтому я считаю, что нужно задаваться вопросом об их мотивах и о том, откуда они исходят.

Наша страна велика — она так велика благодаря свободам, которые у нас были, которые Конституция установила и позволила нам в течение двухсот с лишним лет, и когда вы начинаете позволять разрушать эти свободы, конечный результат этого будет действительно ужасным. И я не думаю, что люди осознают, на что они подписывают своих детей и внуков, и даже нас в ближайшем будущем, борясь за обязательные для правительства вакцины.

Так или иначе, это краткая версия того, почему я решил, что должен объяснить людям, почему я собираюсь отменить пару этих шоу. Потому что если бы я просто отменил их и ничего не объяснил, возникли бы вопросы, а я не собираюсь сидеть и просто уклоняться от вопросов из-за страха быть отменённым, потому что это просто не правильно; это неправильный путь. Самое правильное — это отстаивать то, что я считаю правильным. Так я и сделал».

SMILE EMPTY SOUL Frontman Defends His Band





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


16 сен 2021, 14:02		И складно вроде говорит , но, блин, совсем нетрудно заразиться в плотном скоплении людей.
С двумя детьми и их хождением в детский садик... стоит одному заболеть - вся семья лежит ).
А тут, понимаешь, концерты.


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