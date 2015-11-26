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Smile Empty Soul

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Вокалист SMILE EMPTY SOUL: «Всё, что говорят вам в новостях, — неправда!»



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Вокалист SMILE EMPTY SOUL Sean Danielsen поговорил о темах текстов для нового альбома группы:

«Я всегда стараюсь писать о том, что вижу. Писать снова и снова об отношениях, на мой взгляд, скучновато. Я лучше буду писать об актуальных проблемах, которые имеются, и о том, что я вижу в мире.

Вся эта история с "чёрной меткой" просто... Я занимаюсь собственными исследованиями и изысканиями, я думаю, вы можете назвать это так, в течение долгого времени — по крайней мере, десятилетия. Пытаюсь выяснить, как на самом деле устроен мир, кто его контролирует и чего эти люди хотят на самом деле, и это, на мой взгляд, вопрос, который должен задавать каждый, и каждый должен пытаться докопаться до сути. Потому что то, что преподносится вам в новостях нашими лидерами, в поп-культуре — это неправда.

Я сам копал и нашёл миллионы кроличьих нор за последние десять с лишним лет, и некоторое время я был "red-pilled" (он ссылается на распространенный в Интернете термин, обозначающий тех, кто меняет свои политические взгляды на правые). И в последнее время мне кажется, что всё выходит из-под контроля, и я чувствую это. В какой-то момент у меня была большая надежда, но она в итоге превратилась в пыль, я просто отпустил ситуацию, смирился с тем, что мы, возможно, в полной заднице. Так что название "Black Pilled" происходит от этого. Это своего рода обречённое отношение к нашей нынешней ситуации. И я просто подумал, что это забавно и уместно, поэтому я выбрал это название. На данный момент мне нравится развлекать себя собственным творчеством.

Мы живём во времена, которые нельзя назвать хорошими. Всё выглядит довольно мрачно. Я бы очень хотел, чтобы появилось что-то, что изменит наш курс, но я чувствую, что для этого нужно, чтобы многие люди копали и просвещались в тех вещах, о которых я говорю, а это требует много инициативы, упорного труда и времени. И я просто не вижу, чтобы люди делали это в данный момент. Я вижу реакцию, которую я получаю в Интернете, когда просто говорю: "Эй, свобода медицины — это важно. Вы не должны позволять правительству насильно вводить в ваше тело то, чего вы не понимаете". А потом люди ненавидят меня за это. В этот момент я чувствую, что некоторые люди просто слишком запутались, чтобы с ними можно было разговаривать.

Неужели эти люди не понимают, что если вы позволите правительству санкционировать инъекции, они не остановятся только на этой ситуации. Эпоха коронавируса, в которой мы живём, на этом не закончится; вы создаёте прецедент на будущее. Большая Фарма уже давно, очень давно хочет ввести обязательный режим вакцинации для взрослых. И "Большая фарма", и все политики, и люди, которые контролируют ситуацию за кулисами, находятся в одной упряжке. Вы должны задаться вопросом о мотивах. И эти люди, которые только и делают, что нагнетают страх, требуя, чтобы все получили вакцину, чтобы защитить себя, хотя на самом деле вакцина должна защитить их самих, если они верят в неё. Они не понимают, что маятник качается, когда речь идёт о власти. И что произойдёт через несколько лет, когда у власти окажется кто-то, кто вам не нравится, и он попытается или заставит вас сделать инъекцию, которую вы поставите под сомнение. Это те свободы, за которые мы все должны бороться вместе; это то, что действительно важно, независимо от того, по какую сторону политической оси вы находитесь, или независимо от того, кто вы, каково ваше происхождение — это не имеет значения. Мы должны объединиться в том, что мы должны контролировать то, что вводится в наши тела. И то, что так много людей ненавидят меня за эти слова...

Я не пытаюсь засунуть кому-то в глотку политику. Я просто говорю, что свобода — это важно; мы должны её отстаивать. И люди ненавидят меня за это. Так что это, на мой взгляд, плохой знак для будущего. Оно довольно мрачное. И поэтому мои тексты — возвращаясь к вашему первоначальному вопросу — тексты на новой пластинке "Black Pilled" затрагивают эти темы в немалой степени. Это в некотором роде главная тема альбома».

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