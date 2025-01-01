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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Smile Empty Soul

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25 янв 2025 : 		 Видео с текстом от SMILE EMPTY SOUL

12 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от SMILE EMPTY SOUL

12 окт 2024 : 		 Новая песня SMILE EMPTY SOUL

10 июн 2024 : 		 Новое видео SMILE EMPTY SOUL

12 ноя 2021 : 		 Вокалист SMILE EMPTY SOUL: «Всё, что говорят вам в новостях, — неправда!»

20 сен 2021 : 		 SMILE EMPTY SOUL продолжает отмазываться от «covid-free-шоу»

16 сен 2021 : 		 Вокалист SMILE EMPTY SOUL стоит на своём

30 авг 2021 : 		 Вокалист SMILE EMPTY SOUL отказывается играть на площадках, требующих вакцинации

9 апр 2018 : 		 SMILE EMPTY SOUL выпустят новый альбом в мае

21 фев 2017 : 		 Сборник SMILE EMPTY SOUL выйдет весной

22 окт 2013 : 		 Новое видео SMILE EMPTY SOUL

13 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SMILE EMPTY SOUL

3 июн 2013 : 		 Новый альбом SMILE EMPTY SOUL выйдет осенью

25 май 2012 : 		 Новое видео SMILE EMPTY SOUL

29 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SMILE EMPTY SOUL

16 мар 2012 : 		 SMILE EMPTY SOUL на eOne Music
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|||| 25 янв 2025

Видео с текстом от SMILE EMPTY SOUL



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SMILE EMPTY SOUL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Violence", которая взята из нового ЕР Swan Song, релиз которого должен состояться 28 февраля.

SMILE EMPTY SOUL Share New Single "Violence"; Lyric Video




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