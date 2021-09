сегодня



Новая песня GOV'T MULE



"Heavy Load", новая песня группы GOV’T MULE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Heavy Load Blues, выход которого запланирован на 12 ноября на Fantasy Records. В альбом войдут как собственные треки, так и кавер-версии Howlin’ Wolf, Elmore James, Junior Wells, Ann Peebles, Bobby “Blue” Bland, Tom Waits и the Animals.



Трек-лист:



"Blues Before Sunrise"

"Hole In My Soul"

"Wake Up Dead"

"Love Is A Mean Old World"

"Snatch It Back And Hold It – Hold It Back – Snatch It Back And Hold It"

"Ain’t No Love In The Heart Of The City"

"(Brother Bill) Last Clean Shirt"

"Make It Rain"

"Heavy Load"

"Feel Like Breaking Up Somebody’s Home" (short version)

"If Heartaches Were Nickels"

"I Asked Her For Water (She Gave Me Gasoline)"

"Black Horizon"



Deluxe version bonus tracks:



"Hiding Place"

"You Know My Love"

"Street Corner Talking"

"Have Mercy On The Criminal"

"Long Distance Call"

"Feel Like Breaking Up Somebody’s Home"

"Need Your Love So Bad"

"Good Morning Little Schoolgirl"







