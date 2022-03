сегодня



Концертный релиз GOV’T MULE выйдет весной



GOV’T MULE впервые на CD и в цифровом варианте, а также на прозрачном виниле выпустят концертную пластинку "Stoned Side of the Mule" 27 мая на Provogue / Mascot Label Group.



Трек-лист:



1 Under My Thumb (4:51)

2 Monkey Man (5:18)

3 Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) (4:42)

4 Paint It Black (4:16)

5 Angie (4:57)

6 Ventilator Blues (7:38)

7 Shattered (4:10)

8 Wild Horses (06:25)

9 Bitch (04:59)

10 Slave (08:05)

11 Play With Fire (02:54)

12 Can’t You Hear Me Knocking (08:07)

13 Brown Sugar (05:04)







