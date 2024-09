сегодня



Вокалист GOV'T MULE готовит альбом



WARREN HAYNES выпустит новую работу. получившую название Million Voices Whisper, первого ноября в цифровом варианте и CD и 15 ноября на виниле:



01. These Changes (ft. Derek Trucks)

02. Go Down Swinging

03. You Ain't Above Me

04. This Life As We Know It

05. Day Of Reckoning (ft. Lukas Nelson and Jamey Johnson)

06. Real, Real Love (ft. Derek Trucks)

07. Lies, Lies, Lies > Monkey Dance > Lies, Lies, Lies

08. From Here On Out

09. Till The Sun Comes Shining Through

10. Terrified

11. Hall of Future Saints (ft. Derek Trucks)



Deluxe edition (CD-only) bonus tracks:



12. Baby's On The Move

13. Smooth Sailing

14. Find The Cost Of Freedom > Day of Reckoning [extended version] (ft. Lukas Nelson and Jamey Johnson)

15. Back Where I Started (ft. Derek Trucks)











+0 -0



просмотров: 98