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Gov’t Mule

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Вокалист GOV'T MULE повредил плечо



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GOV'T MULE были вынуждены отложить ранее намеченный тур из-за травмы вокалиста коллектива, Warren'a Haynes'a.

«Во время отдыха в Коста-Рике с семьей в прошлые выходные я поскользнулся на мокрой поверхности и очень сильно ударился плечом. После возвращения в США и посещения специалиста было подтверждено, что я сломал лопатку. К сожалению, это означает, что весенний тур GOV'T MULE, который должен был начаться в следующую среду, придётся отложить.

Я действительно убит горем и очень сожалею, что это произошло. Вряд ли кто-то был бы так рад вернуться в тур, как я. Мы работаем над тем, чтобы перенести даты гастролей, и как можно скорее сообщим последние новости. Врачи уверены, что мое плечо заживёт к тому времени, когда MULE отправятся в путь этим летом, как и планировалось.

Спасибо за понимание и до скорой встречи!

С любовью, Warren Haynes».

GOV





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