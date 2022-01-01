сегодня



Вокалист GOV'T MULE повредил плечо



GOV'T MULE были вынуждены отложить ранее намеченный тур из-за травмы вокалиста коллектива, Warren'a Haynes'a.



«Во время отдыха в Коста-Рике с семьей в прошлые выходные я поскользнулся на мокрой поверхности и очень сильно ударился плечом. После возвращения в США и посещения специалиста было подтверждено, что я сломал лопатку. К сожалению, это означает, что весенний тур GOV'T MULE, который должен был начаться в следующую среду, придётся отложить.



Я действительно убит горем и очень сожалею, что это произошло. Вряд ли кто-то был бы так рад вернуться в тур, как я. Мы работаем над тем, чтобы перенести даты гастролей, и как можно скорее сообщим последние новости. Врачи уверены, что мое плечо заживёт к тому времени, когда MULE отправятся в путь этим летом, как и планировалось.



Спасибо за понимание и до скорой встречи!



С любовью, Warren Haynes».













+0 -0



просмотров: 127

