5 апр 2023



Новая песня GOV'T MULE



"Dreaming Out Loud", новая песня группы GOV’T MULE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Peace… Like A River", выход которого запланирован на 16 июня на Fantasy Records:



01. Same As It Ever Was

02. Shake Our Way Out (ft. Billy F Gibbons)

03. Made My Peace

04. Peace I Need

05. Your Only Friend

06. Dreaming Out Loud (ft. Ivan Neville and Ruthie Foster)

07. Head Full Of Thunder

08. The River Only Flows One Way (ft. Billy Bob Thornton)

09. After The Storm

10. Just Across The River (ft. Celisse)

11. Long Time Coming

12. Gone Too Long



Deluxe edition (CD Only) - "Time Of The Signs" EP track listing:



01. Stumblebum

02. Under The Tent

03. Time Stands Still

04. Blue, Blue Wind

05. The River Only Flows One Way (WH vocals)







