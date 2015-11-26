|
|
|
âñå íîâîñòè ãðóïïû
|
ñåãîäíÿ
Íîâîå âèäåî LIVLØS
“The Purest Black”, íîâîå âèäåî ãðóïïû LIVLØS, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà "And Then There Were None", âûõîäÿùåãî 22 îêòÿáðÿ íà Napalm Records.
Òðåê-ëèñò:
"And Then There Were None"
"Serpentine Supremacy"
"Mortal Severance"
"Pallbearer"
"Kistefjael"
"Drenched in Turmoil"
"Seize the Night"
"Gallows"
"The Purest Black"
|
|
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).