Íîâîå âèäåî LIVLØS

Ќовое видео LIVLØS



УThe Purest BlackФ, новое видео группы LIVLØS, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома "And Then There Were None", выход€щего 22 окт€бр€ на Napalm Records.



“рек-лист:



"And Then There Were None"

"Serpentine Supremacy"

"Mortal Severance"

"Pallbearer"

"Kistefjael"

"Drenched in Turmoil"

"Seize the Night"

"Gallows"

"The Purest Black"







