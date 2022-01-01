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Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
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Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
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Íîâîå âèäåî BEHEMOTH
52
Ãèòàðèñò METALLICA — î òîì, ïî÷åìó ãðóïïà òàê ðåäêî âûïóñêàå...
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BLAZE BAYLEY íå äóìàë, ÷òî BRUCE DICKINSON âåðí¸òñÿ â IRON M...
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ LACUNA COIL
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MEGADETH îòêðûëè òóð
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Ëèäåð FEAR FACTORY: «Õî÷ó âñåõ âîçáóäèòü!»
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MEGADETH çàïèñàëè êàâåð-âåðñèþ ïåñíè JUDAS PRIEST
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ BEHEMOTH
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Õèò EVANESCENCE âåðíóëñÿ â ÷àðòû
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Âîêàëèñò FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Èìåííî METALLICA ïðîëîæèë...
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Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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Livløs
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24 àâã 2022
:
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17 ìàð 2022
:
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28 ÿíâ 2022
:
Êîíöåðòíîå âèäåî LIVLØS
18 äåê 2021
:
Íîâûé àëüáîì LIVLØS äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
23 íîÿ 2021
:
Âñêðûòèå LIVLØS
20 îêò 2021
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Íîâîå âèäåî LIVLØS
29 ñåí 2021
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18 àâã 2021
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8 ÿíâ 2021
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ñåãîäíÿ
Äåìîíñòðàöèîííîå âèäåî LIVLØS
LIVLØS îïóáëèêîâàëè äåìîíñòðàöèîííîå âèäåî ê êîìïîçèöèè "Pallbearer", êîòîðàÿ âêëþ÷åíà â àëüáîì And Then There Were None.
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ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
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