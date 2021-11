Âñêðûòèå LIVLØS

23 но€ 2021



¬скрытие LIVLØS



¬идео, рассказывающее о виниловом и обычном издании альбома LIVLØS "And Then There Were None", доступно дл€ просмотра ниже.



“рек-лист:



"And Then There Were None"

"Serpentine Supremacy"

"Mortal Severance"

"Pallbearer"

"Kistefjael"

"Drenched in Turmoil"

"Seize the Night"

"Gallows"

"The Purest Black"







