Новое видео LIVLØS



The Crescent King, новое видео LIVLØS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Crescent King, релиз которого состоялся четвертого октября:



Solstice

Orbit Weaver

The Crescent King

Maelstrom

Usurpers

Scourge of the Stars

Harvest

Solace

Throne of Cosm

Endless Majesty https://livloesband.com/







