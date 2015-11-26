Íîâîå âèäåî LIVLØS

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*DAVE LOMBARDO ñ÷èòàåò àëüáîì SLAYER "Reign In Blood" øåäåâðî... 29
*PAUL STANLEY è GENE SIMMONS — î êóëüòóðå îòìåíû 27
*KERRY KING: «Æèçíü ïîñëå SLAYER òîëüêî íà÷èíàåòñÿ...» 21
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"Seize the Night", íîâîå âèäåî ãðóïïû LIVLØS, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà "And Then There Were None", âûõîäÿùåãî 22 îêòÿáðÿ íà Napalm Records.

Òðåê-ëèñò:

"And Then There Were None"
"Serpentine Supremacy"
"Mortal Severance"
"Pallbearer"
"Kistefjael"
"Drenched in Turmoil"
"Seize the Night"
"Gallows"
"The Purest Black"

LIVLÃ˜S Launch Music Video For New Single



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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


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