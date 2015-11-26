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Brothers of Metal

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Новое видео BROTHERS OF METAL



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"Kaunaz Dagaz", новое видео группы BROTHERS OF METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emblas Saga", выпущенного в начале 2020 года.

Релиз клипа приурочен к переизданию альбомов группы "Prophecy Of Ragnarök" и "Emblas Saga" на виниле (picture disc).

BROTHERS OF METAL — это достаточно новый коллектив с родины SABATON, из города Фалун. Группа состоит из восьми человек (два вокалиста, одна певица, три гитариста, басист и барабанщик) и играет волнительную смесь heavy power metal и pagan с оттенками самоиронии.

Дебютный альбом группы, получивший название "Prophecy Of Ragnarök", вышел в 2017 году как селфрелиз и мгновенно обратил на себя внимание любителей тяжёлой музыки. Коллектив заключил контракт с AFM Records. Материал был переиздан в 2018 году с новой обложкой. Ребятам было не так просто готовить новый материал после успешного дебюта, но Братья по металлу подошли к делу с полной самоотдачей и в начале 2020 года выпустили не менее успешный альбом "Emblas Saga".




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