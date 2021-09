сегодня



Новое видео BROTHERS OF METAL



"Kaunaz Dagaz", новое видео группы BROTHERS OF METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emblas Saga", выпущенного в начале 2020 года.



Релиз клипа приурочен к переизданию альбомов группы "Prophecy Of Ragnarök" и "Emblas Saga" на виниле (picture disc).



BROTHERS OF METAL — это достаточно новый коллектив с родины SABATON, из города Фалун. Группа состоит из восьми человек (два вокалиста, одна певица, три гитариста, басист и барабанщик) и играет волнительную смесь heavy power metal и pagan с оттенками самоиронии.



Дебютный альбом группы, получивший название "Prophecy Of Ragnarök", вышел в 2017 году как селфрелиз и мгновенно обратил на себя внимание любителей тяжёлой музыки. Коллектив заключил контракт с AFM Records. Материал был переиздан в 2018 году с новой обложкой. Ребятам было не так просто готовить новый материал после успешного дебюта, но Братья по металлу подошли к делу с полной самоотдачей и в начале 2020 года выпустили не менее успешный альбом "Emblas Saga".







+0 -0



просмотров: 266