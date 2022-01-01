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*Новое видео METALLICA 80
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 39
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 18
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
[= ||| все новости группы



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Brothers of Metal

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2 дек 2022 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL

21 мар 2022 : 		 Новая песня BROTHERS OF METAL

27 сен 2021 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

15 янв 2021 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

16 июн 2020 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL

7 дек 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

21 окт 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

20 авг 2019 : 		 Новый альбом BROTHERS OF METAL выйдет зимой

1 май 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

18 апр 2019 : 		 Панорамное видео BROTHERS OF METAL

13 дек 2018 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

8 ноя 2018 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

6 сен 2018 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL
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|||| 2 дек 2022

Видео с текстом от BROTHERS OF METAL



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Berserkir, новая песня группы BROTHERS OF METAL, доступна для прослушивания ниже.




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