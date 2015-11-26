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Brothers of Metal

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Видео с текстом от BROTHERS OF METAL



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BROTHERS OF METAL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hel", которая взята из альбома Emblas Saga, выпущенного на AFM Records.

Трек-лист:

"Brood Of The Trickster"
"Powersnake"
"Hel"
"Chain Breaker"
"Kaunaz Dagaz"
"Theft Of The Hammer"
"Weaver Of Fate"
"Njord"
"Emblas Saga"
"Brothers Unite"
"One"
"Ride Of The Valkyries"
"To The Skies And Beyond"

BROTHERS OF METAL Debut



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