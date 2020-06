сегодня



Видео с текстом от BROTHERS OF METAL



BROTHERS OF METAL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hel", которая взята из альбома Emblas Saga, выпущенного на AFM Records.



Трек-лист:



"Brood Of The Trickster"

"Powersnake"

"Hel"

"Chain Breaker"

"Kaunaz Dagaz"

"Theft Of The Hammer"

"Weaver Of Fate"

"Njord"

"Emblas Saga"

"Brothers Unite"

"One"

"Ride Of The Valkyries"

"To The Skies And Beyond"







