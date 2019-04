сегодня



Панорамное видео BROTHERS OF METAL



"Fire, Blood And Steel", новое панорамное видео группы BROTHERS OF METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Prophecy Of Ragnarök", выпущенного 16 ноября на AFM Records.



Трек-лист:



"Death Of The God Of Light"

"Son Of Odin"

"Prophecy Of Ragnarök"

"Defenders Of Valhalla"

"Concerning Norns" (Digipak & Vinyl only)

"Yggdrasil"

"Tyr"

"Siblings Of Metal"

"Gods Of War"

"Freya"

"The Mead Song" (Digipak & Vinyl only)

"Sleipnir" (Digipak & Vinyl only)

"Fire Blood And Steel"

"We Believe In Metal" (Digipak & Vinyl only)





















+0 -0









просмотров: 104