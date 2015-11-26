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Brothers of Metal

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Новое видео BROTHERS OF METAL



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"Chain Breaker", новое видео группы BROTHERS OF METAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emblas Saga", выпущенного 10 января на AFM Records.

Трек-лист:

"Brood Of The Trickster"
"Powersnake"
"Hel"
"Chain Breaker"
"Kaunaz Dagaz"
"Theft Of The Hammer"
"Weaver Of Fate"
"Njord"
"Emblas Saga"
"Brothers Unite"
"One"
"Ride Of The Valkyries"
"To The Skies And Beyond"

BROTHERS OF METAL Debut "Chain Breaker" Music Video



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