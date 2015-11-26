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Lillian Axe

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30 сен 2021 : 		 LILLIAN AXE нашли лейбл

16 фев 2020 : 		 LILLIAN AXE расстались с вокалистом

21 янв 2018 : 		 Новая песня LILLIAN AXE

30 апр 2017 : 		 Два первых альбом LILLIAN AXE будут переизданы в мае

19 дек 2016 : 		 Новый альбом LILLIAN AXE выйдет в следующем году

21 апр 2014 : 		 EPK от LILLIAN AXE

19 фев 2014 : 		 Акустический релиз LILLIAN AXE выйдет в апреле

19 дек 2013 : 		 Обложка нового бокс-сета LILLIAN AXE

27 ноя 2013 : 		 Детали бокс-сета LILLIAN AXE

12 ноя 2013 : 		 LILLIAN AXE планируют выпуск бокс-сета

9 авг 2013 : 		 LILLIAN AXE попали в аварию

1 апр 2013 : 		 Акустический релиз LILLIAN AXE выйдет летом

14 мар 2012 : 		 Новое видео LILLIAN AXE

26 янв 2012 : 		 Трейлер нового альбома LILLIAN AXE

20 янв 2012 : 		 Новая песня LILLIAN AXE

8 дек 2011 : 		 LILLIAN AXE на AFM RECORDS

8 сен 2011 : 		 Предварительное название нового альбома LILLIAN AXE

21 мар 2011 : 		 Новый вокалист LILLIAN AXE

18 дек 2010 : 		 LILLIAN AXE представят вокалиста в январе

5 окт 2010 : 		 RONNY MUNROE ушел из LILLIAN AXE

11 июл 2010 : 		 Семплы с нового альбома LILLIAN AXE

25 июн 2010 : 		 RONNY MUNROE в LILLIAN AXE

3 июн 2010 : 		 LILLIAN AXE завершили работу над альбомом

29 апр 2010 : 		 LILLIAN AXE начали запись альбома

9 июн 2009 : 		 Доступна новая песня от LILLIAN AXE

28 май 2009 : 		 Доступны семплы с нового альбома LILLIAN AXE
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|||| сегодня

LILLIAN AXE нашли лейбл



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LILLIAN AXE заключили соглашение с недавно созданным The Store For Music лейблом Global Rock Records. Лейбл не только выпустит переиздания бэк-каталога музыкантов, но и новую работу "From Womb To Tomb".

New Label Global Rock Records Launches; Announce Signing Of LILLIAN AXE



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