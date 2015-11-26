Фраза, имя группы
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все новости группы
Lillian Axe
США
Hard Rock
Glam Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.lillianaxe.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lillianaxe
30 сен 2021
:
LILLIAN AXE нашли лейбл
16 фев 2020
:
LILLIAN AXE расстались с вокалистом
21 янв 2018
:
Новая песня LILLIAN AXE
30 апр 2017
:
Два первых альбом LILLIAN AXE будут переизданы в мае
19 дек 2016
:
Новый альбом LILLIAN AXE выйдет в следующем году
21 апр 2014
:
EPK от LILLIAN AXE
19 фев 2014
:
Акустический релиз LILLIAN AXE выйдет в апреле
19 дек 2013
:
Обложка нового бокс-сета LILLIAN AXE
27 ноя 2013
:
Детали бокс-сета LILLIAN AXE
12 ноя 2013
:
LILLIAN AXE планируют выпуск бокс-сета
9 авг 2013
:
LILLIAN AXE попали в аварию
1 апр 2013
:
Акустический релиз LILLIAN AXE выйдет летом
14 мар 2012
:
Новое видео LILLIAN AXE
26 янв 2012
:
Трейлер нового альбома LILLIAN AXE
20 янв 2012
:
Новая песня LILLIAN AXE
8 дек 2011
:
LILLIAN AXE на AFM RECORDS
8 сен 2011
:
Предварительное название нового альбома LILLIAN AXE
21 мар 2011
:
Новый вокалист LILLIAN AXE
18 дек 2010
:
LILLIAN AXE представят вокалиста в январе
5 окт 2010
:
RONNY MUNROE ушел из LILLIAN AXE
11 июл 2010
:
Семплы с нового альбома LILLIAN AXE
25 июн 2010
:
RONNY MUNROE в LILLIAN AXE
3 июн 2010
:
LILLIAN AXE завершили работу над альбомом
29 апр 2010
:
LILLIAN AXE начали запись альбома
9 июн 2009
:
Доступна новая песня от LILLIAN AXE
28 май 2009
:
Доступны семплы с нового альбома LILLIAN AXE
сегодня
LILLIAN AXE
нашли лейбл
LILLIAN AXE заключили соглашение с недавно созданным The Store For Music лейблом Global Rock Records. Лейбл не только выпустит переиздания бэк-каталога музыкантов, но и новую работу "From Womb To Tomb".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).