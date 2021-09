сегодня



LILLIAN AXE нашли лейбл



LILLIAN AXE заключили соглашение с недавно созданным The Store For Music лейблом Global Rock Records. Лейбл не только выпустит переиздания бэк-каталога музыкантов, но и новую работу "From Womb To Tomb".







