30 мар 2022



Сборник лучшего от LILLIAN AXE



LILLIAN AXE шестого мая на Global Rock Records выпустят компиляцию лучших композиций, получившую название Psalms For Eternity: CD1 is Earth, CD2 is Sky and CD3 is Sea.



Трек-лист:



CD1:

"Death Comes Tomorrow"

"47 Ways To Die"

"Jesus Wept"

"Waters Rising"

"Death Valley Daze"

"Crucified"

"True Believer"

"Show A Little Love"

"Misery Loves Company"

"Angel Among Us" (Bonus Track)



CD2:

"The Great Divine"

"Under The Same Moon"

"Nocturnal Symphony"

"I Have To Die, Goodbye"

"Twilight In Hell"

"Stop The Hate"

"Living In The Grey"

"All’s Fair In Love And War"

"Waiting In The Dark"

"Perfect Blue" (Bonus Track)



CD3:

"Bow Your Head"

"Deep Red Shadows"

"Sad Day On Planet Earth"

"Fields Of Yesterday"

"When It Rains"

"The Needle Of Your Pain"

"See You Someday"

"Ghost Of Winter"

"Nobody Knows"

"The Weeping Moon" (Bonus Track)



Steve Blaze: «Мы очень рады выпустить антологию на 3CD под названием Psalms for Eternity. Мы старательно пытались представить всеобъемлющий отчет о нашей истории в уникальной манере. Первый диск, "Earth", будет содержать одну из самых известных песен с каждого студийного альбома. Второй, Sky, будет содержать по одной неизвестной композиции с каждого альбома, а третий, Sea, по одной балладе с каждого альбома. На каждом из них также будет бонус-трек. Оформление альбома феноменально и представляет собой некую капсулу времени, которая будет как можно лучше отражать творчество Lillian Axe, если кто-то наткнется на нее через тысячу лет».







+0 -0



просмотров: 156