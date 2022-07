сегодня



Новый альбом LILLIAN AXE выйдет летом



LILLIAN AXE выпустят новую работу, получившую название "From Womb To Tomb", 19 августа на Global Rock Records.



Трек-лист:



"Breathe"

"I Am Beyond"

"Neverending Me (Dempsey's Kick)"

"A"

"The Golden Dragon"

"Piercing The Veil"

"Migrating North"

"No Problem"

"Dance Of The Maggots"

"Fall Of The Human Condition"

"The Great Deception"

"Endless Green Fields"

"Feelings Of Absinthe"

"Finally, Clarity"

"From The Mountaintops"

"Ascension"







