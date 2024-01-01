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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Lillian Axe

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15 июн 2024 : 		 Новое видео LILLIAN AXE

8 сен 2023 : 		 Бокс-сет LILLIAN AXE выйдет осенью

1 мар 2023 : 		 Новое видео LILLIAN AXE

15 авг 2022 : 		 Новое видео LILLIAN AXE

19 июл 2022 : 		 Новый альбом LILLIAN AXE выйдет летом

30 мар 2022 : 		 Сборник лучшего от LILLIAN AXE

30 сен 2021 : 		 LILLIAN AXE нашли лейбл

16 фев 2020 : 		 LILLIAN AXE расстались с вокалистом

21 янв 2018 : 		 Новая песня LILLIAN AXE

30 апр 2017 : 		 Два первых альбом LILLIAN AXE будут переизданы в мае

19 дек 2016 : 		 Новый альбом LILLIAN AXE выйдет в следующем году

21 апр 2014 : 		 EPK от LILLIAN AXE

19 фев 2014 : 		 Акустический релиз LILLIAN AXE выйдет в апреле

19 дек 2013 : 		 Обложка нового бокс-сета LILLIAN AXE

27 ноя 2013 : 		 Детали бокс-сета LILLIAN AXE

12 ноя 2013 : 		 LILLIAN AXE планируют выпуск бокс-сета

9 авг 2013 : 		 LILLIAN AXE попали в аварию

1 апр 2013 : 		 Акустический релиз LILLIAN AXE выйдет летом

14 мар 2012 : 		 Новое видео LILLIAN AXE

26 янв 2012 : 		 Трейлер нового альбома LILLIAN AXE

20 янв 2012 : 		 Новая песня LILLIAN AXE

8 дек 2011 : 		 LILLIAN AXE на AFM RECORDS

8 сен 2011 : 		 Предварительное название нового альбома LILLIAN AXE

21 мар 2011 : 		 Новый вокалист LILLIAN AXE

18 дек 2010 : 		 LILLIAN AXE представят вокалиста в январе

5 окт 2010 : 		 RONNY MUNROE ушел из LILLIAN AXE
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Новое видео LILLIAN AXE



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"No Problem", новое видео LILLIAN AXE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из последнего альбома группы From Womb To Tomb.

Exclusive: LILLIAN AXE Premieres вЂњNo ProblemвЂќ Music Video




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