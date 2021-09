сегодня



Новое видео RIVERS OF NIHIL



"The Void From Which No Sound Escapes", новое видео группы RIVERS OF NIHIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Work", выпущенного 24 сентября в следующих вариантах:



- digipak-CD

- deluxe box set (hardcover box includes: CD digipak (w/ bonus track), blue w/ black & white splatter vinyl, 52-page photo book, slipmat, and exclusive download content)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- silver w/ blue & black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- natural clear w/ black & red splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- crystal clear w/ white & turquoise splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)

- red / white melt vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)

- transparent orange w/ black swirls vinyl (Eyesore exclusive - limited to 300 copies)

- silver / black marbled vinyl (Impericon exclusive - limited to 200 copies)

- aqua blue / canary yellow galaxy vinyl (US exclusive)

- white / cyan blue galaxy vinyl (US exclusive)



Трек-лист The Work:



"The Tower (Theme from "The Work")"

"Dreaming Black Clockwork"

"Wait"

"Focus"

"Clean"

"The Void from Which No Sound Escapes"

"MORE?"

"Tower 2"

"Episode"

"Maybe One Day"

"Terrestria IV: Work"







