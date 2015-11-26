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Rivers of Nihil

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10 окт 2021 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

30 сен 2021 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

8 сен 2021 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

25 авг 2021 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

28 июл 2021 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

16 сен 2020 : 		 Переиздание RIVERS OF NIHIL выйдет осенью

20 ноя 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

26 авг 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

1 авг 2018 : 		 Винил RIVERS OF NIHIL выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL доступен для прослушивания

18 мар 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

22 фев 2018 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

16 фев 2018 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

7 фев 2018 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

18 окт 2016 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

17 фев 2016 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

14 янв 2016 : 		 RIVERS OF NIHIL нашли ударника

20 ноя 2015 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

18 авг 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL доступен для прослушивания

4 авг 2015 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

9 июл 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

14 июн 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL выйдет в августе

11 июн 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

10 апр 2015 : 		 RIVERS OF NIHIL завершили работу над альбомом

16 ноя 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

7 ноя 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL
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Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL



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RIVERS OF NIHIL опубликовали обучающее видео к новому синглу "The Void From Which No Sound Escapes". Эта песня взята из альбома "The Work", выпущенного 24 сентября в следующих вариантах:

- digipak-CD
- deluxe box set (hardcover box includes: CD digipak (w/ bonus track), blue w/ black & white splatter vinyl, 52-page photo book, slipmat, and exclusive download content)
- 180g black vinyl (EU exclusive)
- silver w/ blue & black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)
- natural clear w/ black & red splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)
- crystal clear w/ white & turquoise splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- red / white melt vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)
- transparent orange w/ black swirls vinyl (Eyesore exclusive - limited to 300 copies)
- silver / black marbled vinyl (Impericon exclusive - limited to 200 copies)
- aqua blue / canary yellow galaxy vinyl (US exclusive)
- white / cyan blue galaxy vinyl (US exclusive)

Трек-лист The Work:

"The Tower (Theme from "The Work")"
"Dreaming Black Clockwork"
"Wait"
"Focus"
"Clean"
"The Void from Which No Sound Escapes"
"MORE?"
"Tower 2"
"Episode"
"Maybe One Day"
"Terrestria IV: Work"

RIVERS OF NIHIL Release



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