сегодня



Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL



RIVERS OF NIHIL опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение трека "MORE?". Эта песня взята из альбома "The Work", выходящего 24 сентября в следующих вариантах:



- digipak-CD

- deluxe box set (hardcover box includes: CD digipak (w/ bonus track), blue w/ black & white splatter vinyl, 52-page photo book, slipmat, and exclusive download content)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- silver w/ blue & black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- natural clear w/ black & red splatter vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- crystal clear w/ white & turquoise splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)

- red / white melt vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)

- transparent orange w/ black swirls vinyl (Eyesore exclusive - limited to 300 copies)

- silver / black marbled vinyl (Impericon exclusive - limited to 200 copies)

- aqua blue / canary yellow galaxy vinyl (US exclusive)

- white / cyan blue galaxy vinyl (US exclusive)



Трек-лист "The Work":



"The Tower (Theme from "The Work")"

"Dreaming Black Clockwork"

"Wait"

"Focus"

"Clean"

"The Void from Which No Sound Escapes"

"MORE?"

"Tower 2"

"Episode"

"Maybe One Day"

"Terrestria IV: Work"







