Переиздание RIVERS OF NIHIL выйдет осенью

Шестнадцатого октября RIVERS OF NIHIL выпустят виниловое переиздание альбома 2015 года Monarchy, которое будет доступно в следующих вариантах:
- beer w/ black splatter vinyl (US exclusive)
- bone / aqua blue melt vinyl (US exclusive)
- red inside electric blue vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- beer vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)
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