Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 138
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 59
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 27
[= ||| все новости группы



*

Rivers of Nihil

*



16 сен 2020 : 		 Переиздание RIVERS OF NIHIL выйдет осенью

20 ноя 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

26 авг 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

1 авг 2018 : 		 Винил RIVERS OF NIHIL выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL доступен для прослушивания

18 мар 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

22 фев 2018 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

16 фев 2018 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

7 фев 2018 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

18 окт 2016 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

17 фев 2016 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

14 янв 2016 : 		 RIVERS OF NIHIL нашли ударника

20 ноя 2015 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

18 авг 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL доступен для прослушивания

4 авг 2015 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

9 июл 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

14 июн 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL выйдет в августе

11 июн 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

10 апр 2015 : 		 RIVERS OF NIHIL завершили работу над альбомом

16 ноя 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

7 ноя 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

1 май 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

21 фев 2014 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

22 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от RIVERS OF NIHIL

29 сен 2013 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

21 сен 2013 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Переиздание RIVERS OF NIHIL выйдет осенью



*
zoom
*
* *
Шестнадцатого октября RIVERS OF NIHIL выпустят виниловое переиздание альбома 2015 года Monarchy, которое будет доступно в следующих вариантах:

- beer w/ black splatter vinyl (US exclusive)
- bone / aqua blue melt vinyl (US exclusive)
- red inside electric blue vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- beer vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)

RIVERS OF NIHIL - Vinyl LP Reissue Of Monarchy Album Available In October



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 173

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом