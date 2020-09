сегодня



Переиздание RIVERS OF NIHIL выйдет осенью



Шестнадцатого октября RIVERS OF NIHIL выпустят виниловое переиздание альбома 2015 года Monarchy, которое будет доступно в следующих вариантах:



- beer w/ black splatter vinyl (US exclusive)

- bone / aqua blue melt vinyl (US exclusive)

- red inside electric blue vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- beer vinyl (EU exclusive - limited to 100 copies)







