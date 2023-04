сегодня



Концертное видео RIVERS OF NIHIL



"Audiotree From Nothing", новое концертное видео группы RIVERS OF NIHIL, доступно для просмотра ниже.



Brody Uttley: «Мы являемся большими поклонниками каталога Audiotree уже много лет, поэтому, когда Остин из Audiotree спросил нас, не хотели бы мы принять участие в новой серии, которую они делают, мы сразу же ответили "да".



Кроме того, вы можете заметить, что Jake выступает вместе с нами. Эти съемки проходили всего за несколько дней до нашего расставания с ним как с вокалистом, поэтому вместо того, чтобы похоронить этот проект (поскольку мы больше не работаем вместе), мы решили выпустить его как финал той главы группы, которую он провел с нами.



Время, когда это было снято, было одним из самых напряженных в нашей группе, как с личной точки зрения, так и просто потому, что в то время мы играли так много концертов без остановки. В то утро, когда мы снимали материал для Audiotree, мы всю ночь ехали с предыдущего концерта, чтобы приехать в Чикаго достаточно рано, чтобы утром сняться с Audiotree и успеть на наше выступление с The Contortionist.



Это самая точная картина того, как наша группа работает на износ. Многое из того, о чем говорится в документальном фильме, по-прежнему применимо к тому, к чему все идет, но это видео определенно передает суть того, на каком этапе находилась группа в конце сентября 2022 года.



Наконец, мы только что завершили сессию звукозаписи, в результате которой родилась тонна новой музыки, которую вы услышите гораздо раньше, чем вы думаете, с участием нашего предыдущего басиста / бэк-вокалиста Adam Biggs в качестве нового вокалиста (и басиста), а также с первым появлением Andy Thomas на записи с нами в качестве участника Rivers Of Nihil. Мы будем продолжать играть вчетвером, и нам просто не терпится показать вам, как все это звучит!»







