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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Новое видео OVERKILL 26
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
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Rivers of Nihil

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22 апр 2023 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

10 апр 2022 : 		 Документальный фильм от RIVERS OF NIHIL

10 окт 2021 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

30 сен 2021 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

8 сен 2021 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

25 авг 2021 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

28 июл 2021 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

16 сен 2020 : 		 Переиздание RIVERS OF NIHIL выйдет осенью

20 ноя 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

26 авг 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

1 авг 2018 : 		 Винил RIVERS OF NIHIL выйдет осенью

21 мар 2018 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL доступен для прослушивания

18 мар 2018 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

22 фев 2018 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

16 фев 2018 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

7 фев 2018 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

18 окт 2016 : 		 Обучающее видео от RIVERS OF NIHIL

17 фев 2016 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

14 янв 2016 : 		 RIVERS OF NIHIL нашли ударника

20 ноя 2015 : 		 Концертное видео RIVERS OF NIHIL

18 авг 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL доступен для прослушивания

4 авг 2015 : 		 Новое видео RIVERS OF NIHIL

9 июл 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

14 июн 2015 : 		 Новый альбом RIVERS OF NIHIL выйдет в августе

11 июн 2015 : 		 Новая песня RIVERS OF NIHIL

10 апр 2015 : 		 RIVERS OF NIHIL завершили работу над альбомом
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Концертное видео RIVERS OF NIHIL



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"Audiotree From Nothing", новое концертное видео группы RIVERS OF NIHIL, доступно для просмотра ниже.

Brody Uttley: «Мы являемся большими поклонниками каталога Audiotree уже много лет, поэтому, когда Остин из Audiotree спросил нас, не хотели бы мы принять участие в новой серии, которую они делают, мы сразу же ответили "да".

Кроме того, вы можете заметить, что Jake выступает вместе с нами. Эти съемки проходили всего за несколько дней до нашего расставания с ним как с вокалистом, поэтому вместо того, чтобы похоронить этот проект (поскольку мы больше не работаем вместе), мы решили выпустить его как финал той главы группы, которую он провел с нами.

Время, когда это было снято, было одним из самых напряженных в нашей группе, как с личной точки зрения, так и просто потому, что в то время мы играли так много концертов без остановки. В то утро, когда мы снимали материал для Audiotree, мы всю ночь ехали с предыдущего концерта, чтобы приехать в Чикаго достаточно рано, чтобы утром сняться с Audiotree и успеть на наше выступление с The Contortionist.

Это самая точная картина того, как наша группа работает на износ. Многое из того, о чем говорится в документальном фильме, по-прежнему применимо к тому, к чему все идет, но это видео определенно передает суть того, на каком этапе находилась группа в конце сентября 2022 года.

Наконец, мы только что завершили сессию звукозаписи, в результате которой родилась тонна новой музыки, которую вы услышите гораздо раньше, чем вы думаете, с участием нашего предыдущего басиста / бэк-вокалиста Adam Biggs в качестве нового вокалиста (и басиста), а также с первым появлением Andy Thomas на записи с нами в качестве участника Rivers Of Nihil. Мы будем продолжать играть вчетвером, и нам просто не терпится показать вам, как все это звучит!»

RIVERS OF NIHIL Release Live Video And Audio Session For AudiotreeвЂ™s New 'From Nothing' Series




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