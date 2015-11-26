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SADIST на Agonia Records



SADIST заключили контракт с лейблом Agonia Records, на котором в следующем году состоится выход нового альбома, работа над которым ведётся в настоящий момент.



«"Firescorched" — это, пожалуй, самый экстремальный, быстрый и в то же время экспериментальный альбом в карьере Sadist. То, что мы имеем честь иметь рядом с собой отличную команду, определённо радует нас», — заявил Tommy Talamanca.







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