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Sadist

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6 авг 2015 : 		 Новый альбом SADIST выйдет в октябре

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SADIST на Agonia Records



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SADIST заключили контракт с лейблом Agonia Records, на котором в следующем году состоится выход нового альбома, работа над которым ведётся в настоящий момент.

«"Firescorched" — это, пожалуй, самый экстремальный, быстрый и в то же время экспериментальный альбом в карьере Sadist. То, что мы имеем честь иметь рядом с собой отличную команду, определённо радует нас», — заявил Tommy Talamanca.

SADIST Sign With Agonia Records; New Album In The Works



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