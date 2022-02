сегодня



Видео с текстом от SADIST



SADIST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Finger Food". Этот трек взят из альбома "Firescorched", релиз которого намечен Agonia Records на 20 мая.



Трек-лист:



“Accabadora”

“Fleshbound”

“Finger Food”

“Burial Of A Clown”

“Loa”

“Aggression/Regression”

“Three Mothers And The Old Devil Father”

“Trauma (Impaired Mind Functionality”

“Firescorched”

“Rerek”*

“Accabadora (Atitai)*



*Box CD bonus tracks







