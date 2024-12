сегодня



Новое видео SADIST



"Jugular Bell", новое видео группы SADIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Jugular Bell, выходящего 20 декабря:



"Jugular Bells"

"Let It Burn"

"Christmas Beat"

"Tubular Bells"

"You Are A Mean One, Mr Grinch"











