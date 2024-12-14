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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
42
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
NIGHTWISH от TARJA
18
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
18
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Sadist
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Новое видео SADIST
"Jugular Bell", новое видео группы SADIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Jugular Bell, выходящего 20 декабря:
"Jugular Bells"
"Let It Burn"
"Christmas Beat"
"Tubular Bells"
"You Are A Mean One, Mr Grinch"
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14 дек 2024
Corpsegrinder04
К сожалению после отличного дебютника а так же элитного и любимого Трайба идут по нисходящей уже 30 лет почти. После 96-го Трайба -
Краст и Лего были так себе. Одноимённик был вполне себе интересным. Дальше 10-й и 15 года были более менее, а вот 18-й, 22-й ну просто шляпа откровенная.
Таламанка классный музыкант, композитор и отличный мужик. И сольник у него улётный. Но Садист к сожалению в периоде конкретной душной стагнации.
Как можно было умудриться написать такие бриллианты как From Bellatrix To Betelgeuse, Breathin' Cancer, Kopto и теперь бомбить такую посредственность.
14 дек 2024
olly71
не понравилось . как то плоско для них . первые два всё таки остались лучшими . Тони даже был в друзьях вконтакте когда я там был )))
просмотров: 251
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Краст и Лего были так себе. Одноимённик был вполне себе интересным. Дальше 10-й и 15 года были более менее, а вот 18-й, 22-й ну просто шляпа откровенная.
Таламанка классный музыкант, композитор и отличный мужик. И сольник у него улётный. Но Садист к сожалению в периоде конкретной душной стагнации.
Как можно было умудриться написать такие бриллианты как From Bellatrix To Betelgeuse, Breathin' Cancer, Kopto и теперь бомбить такую посредственность.