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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
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*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
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Sadist

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14 дек 2024 : 		 Новое видео SADIST

17 окт 2023 : 		 SADIST завершили сочинение материала

25 апр 2022 : 		 Новое видео SADIST

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10 окт 2021 : 		 SADIST на Agonia Records

15 окт 2018 : 		 Видео с текстом SADIST

23 окт 2015 : 		 Новое видео SADIST

26 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SADIST

6 авг 2015 : 		 Новый альбом SADIST выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Тизер нового альбома SADIST

22 май 2015 : 		 SADIST работают над альбомом

11 фев 2013 : 		 Лидер SADIST выпустит сольный альбом

11 ноя 2010 : 		 Видео с концертов SADIST

15 окт 2010 : 		 Новое видео SADIST

25 июл 2010 : 		 Видео саундчека SADIST

11 фев 2010 : 		 Детали нового альбома SADIST

22 янв 2010 : 		 SADIST начали запись нового альбома

24 фев 2008 : 		 Новое видео от SADIST

12 мар 2007 : 		 Клавишник GOBLIN отметился на новом альбоме SADIST
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Новое видео SADIST



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"Jugular Bell", новое видео группы SADIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Jugular Bell, выходящего 20 декабря:

"Jugular Bells"
"Let It Burn"
"Christmas Beat"
"Tubular Bells"
"You Are A Mean One, Mr Grinch"

SADIST Premier




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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14 дек 2024
Corpsegrinder04
К сожалению после отличного дебютника а так же элитного и любимого Трайба идут по нисходящей уже 30 лет почти. После 96-го Трайба -
Краст и Лего были так себе. Одноимённик был вполне себе интересным. Дальше 10-й и 15 года были более менее, а вот 18-й, 22-й ну просто шляпа откровенная.
Таламанка классный музыкант, композитор и отличный мужик. И сольник у него улётный. Но Садист к сожалению в периоде конкретной душной стагнации.
Как можно было умудриться написать такие бриллианты как From Bellatrix To Betelgeuse, Breathin' Cancer, Kopto и теперь бомбить такую посредственность.
14 дек 2024
olly71
не понравилось . как то плоско для них . первые два всё таки остались лучшими . Тони даже был в друзьях вконтакте когда я там был )))

просмотров: 251

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