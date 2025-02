сегодня



Новое видео SADIST



Something to Pierce, новое видео SADIST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Something to Pierce, релиз которого намечен на седьмое марта:



“Something To Pierce”

“Deprived”

“No Feast For Flies”

“Kill Devour Dissect”

“The Sun God”

“Dume Kike”

“One Shot Closer”

“The Best Part Is The Brain”

“Nove Strade”

“Respirium” (instrumental)

“Latex Hood” (CD bonus track)

“The Unsmiling Windows” (CD bonus track)







( 1 ) просмотров: 184