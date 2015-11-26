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Sadist

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3 ноя 2021 : 		 SADIST завершили запись

10 окт 2021 : 		 SADIST на Agonia Records

15 окт 2018 : 		 Видео с текстом SADIST

23 окт 2015 : 		 Новое видео SADIST

26 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SADIST

6 авг 2015 : 		 Новый альбом SADIST выйдет в октябре

30 июн 2015 : 		 Тизер нового альбома SADIST

22 май 2015 : 		 SADIST работают над альбомом

11 фев 2013 : 		 Лидер SADIST выпустит сольный альбом

11 ноя 2010 : 		 Видео с концертов SADIST

15 окт 2010 : 		 Новое видео SADIST

25 июл 2010 : 		 Видео саундчека SADIST

11 фев 2010 : 		 Детали нового альбома SADIST

22 янв 2010 : 		 SADIST начали запись нового альбома

24 фев 2008 : 		 Новое видео от SADIST

12 мар 2007 : 		 Клавишник GOBLIN отметился на новом альбоме SADIST
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|||| сегодня

SADIST завершили запись



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SADIST завершили запись нового материала, выход которого запланирован на 2022 год на Agonia Records.



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Hellg


3 ноя 2021, 11:23		Судя по фото, состав наполовину поменялся.
Хотя всё равно всю музыку там Томми Таламанка пишет

Corpsegrinder04


3 ноя 2021, 12:51		Прошлый альбом был дерьмом. Посмотрим что тут насочиняют.

срублясдачинет


3 ноя 2021, 13:29		У них постоянно меняется. Первые 2 альбома топчег. Потом очень на любителя.


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