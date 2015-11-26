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все новости группы
Sadist
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http://www.myspace.com/sadistribe
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https://www.facebook.com/pages/Sadist/466835156803523
3 ноя 2021
:
SADIST завершили запись
10 окт 2021
:
SADIST на Agonia Records
15 окт 2018
:
Видео с текстом SADIST
23 окт 2015
:
Новое видео SADIST
26 авг 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома SADIST
6 авг 2015
:
Новый альбом SADIST выйдет в октябре
30 июн 2015
:
Тизер нового альбома SADIST
22 май 2015
:
SADIST работают над альбомом
11 фев 2013
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Лидер SADIST выпустит сольный альбом
11 ноя 2010
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Видео с концертов SADIST
15 окт 2010
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Новое видео SADIST
25 июл 2010
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11 фев 2010
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Детали нового альбома SADIST
22 янв 2010
:
SADIST начали запись нового альбома
24 фев 2008
:
Новое видео от SADIST
12 мар 2007
:
Клавишник GOBLIN отметился на новом альбоме SADIST
сегодня
SADIST
завершили запись
SADIST завершили запись нового материала, выход которого запланирован на 2022 год на Agonia Records.
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Hellg
3 ноя 2021, 11:23
Судя по фото, состав наполовину поменялся.
Хотя всё равно всю музыку там Томми Таламанка пишет
Corpsegrinder04
3 ноя 2021, 12:51
Прошлый альбом был дерьмом. Посмотрим что тут насочиняют.
срублясдачинет
3 ноя 2021, 13:29
У них постоянно меняется. Первые 2 альбома топчег. Потом очень на любителя.
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просмотров: 639
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Hellg
Хотя всё равно всю музыку там Томми Таламанка пишет
Corpsegrinder04
срублясдачинет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).