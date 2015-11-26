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Ereb Altor

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Новый альбом EREB ALTOR выйдет зимой



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EREB ALTOR выпустят новую работу, получившую название Vargtimman, 14 января 2022 года на Hammerheart Records. Альбом будет доступен на CD, в варианте 2-CD с ЕР Eldens Boning и на винилах (Black, White and Black/White/Silver Splatter). Кроме того, будет выпущенное лимитированное издание в деревянном боксе с уникальным наполнением.



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