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Новый альбом EREB ALTOR выйдет зимой
EREB ALTOR выпустят новую работу, получившую название Vargtimman, 14 января 2022 года на Hammerheart Records. Альбом будет доступен на CD, в варианте 2-CD с ЕР Eldens Boning и на винилах (Black, White and Black/White/Silver Splatter). Кроме того, будет выпущенное лимитированное издание в деревянном боксе с уникальным наполнением. |
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