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20 дек 2022
Умер бывший участник EREB ALTOR
Кристофер Элимир, отыгравший в составе EREB ALTOR на протяжении восьми лет и покинувший команду в апреле, ушел из жизни. Новости подтвердила группа Farsoth, в которой он также принимал участие:
«С глубоким прискорбием мы сообщаем вам следующее. Нашего хорошего друга, музыканта и участника группы Кристофера, к сожалению, больше нет с нами на этой земле. Для нас и его семьи это совершенно невозможная потеря. Кристофер принес столько радости группе, что мы просто не можем поверить, что это случилось. Мы искренне соболезнуем семье Кристофера и надеемся, что когда-нибудь в будущем они найдут в себе силы продолжить жизнь. Мы всегда будем помнить Кристофера как нежную душу, которой он был. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, дружище»
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