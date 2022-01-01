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*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Ereb Altor

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|||| 20 дек 2022

Умер бывший участник EREB ALTOR



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Кристофер Элимир, отыгравший в составе EREB ALTOR на протяжении восьми лет и покинувший команду в апреле, ушел из жизни. Новости подтвердила группа Farsoth, в которой он также принимал участие:

«С глубоким прискорбием мы сообщаем вам следующее. Нашего хорошего друга, музыканта и участника группы Кристофера, к сожалению, больше нет с нами на этой земле. Для нас и его семьи это совершенно невозможная потеря. Кристофер принес столько радости группе, что мы просто не можем поверить, что это случилось. Мы искренне соболезнуем семье Кристофера и надеемся, что когда-нибудь в будущем они найдут в себе силы продолжить жизнь. Мы всегда будем помнить Кристофера как нежную душу, которой он был. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром, дружище»



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