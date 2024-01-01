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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 29
[= ||| все новости группы



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Ereb Altor

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22 ноя 2024 : 		 Новое видео EREB ALTOR

20 июл 2024 : 		 Новая песня EREB ALTOR

20 дек 2022 : 		 Умер бывший участник EREB ALTOR

7 дек 2021 : 		 Новое видео EREB ALTOR

17 ноя 2021 : 		 Новая песня EREB ALTOR

24 окт 2021 : 		 Новый альбом EREB ALTOR выйдет зимой

5 апр 2021 : 		 Новая песня EREB ALTOR

8 фев 2021 : 		 EREB ALTOR выпустят ЕР весной

20 апр 2015 : 		 Новое видео EREB ALTOR

6 июл 2013 : 		 Новая песня EREB ALTOR

2 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EREB ALTOR

25 июн 2013 : 		 Видео с текстом от EREB ALTOR

15 апр 2013 : 		 EREB ALTOR на Cyclone Empire

24 май 2012 : 		 Новый альбом EREB ALTOR выйдет в июне
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Новое видео EREB ALTOR



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Valkyrian Fate, новое видео EREB ALTOR, доступно ниже.




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