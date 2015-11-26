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Ereb Altor

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Новая песня EREB ALTOR



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"Fenris", новая песня EREB ALTOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Vargtimman", выход которого намечен на 14 января 2022 года на Hammerheart Records. Альбом будет доступен на CD, в варианте 2 CD с ЕР "Eldens Boning" и на винилах (Black, White and Black/White/Silver Splatter). Кроме того, будет выпущено лимитированное издание в деревянном боксе с уникальным наполнением.




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