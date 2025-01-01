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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 291
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 55
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Ereb Altor

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10 фев 2025 : 		 Новый альбом EREB ALTOR доступен для прослушивания

10 янв 2025 : 		 Новая песня EREB ALTOR

22 ноя 2024 : 		 Новое видео EREB ALTOR

20 июл 2024 : 		 Новая песня EREB ALTOR

20 дек 2022 : 		 Умер бывший участник EREB ALTOR

7 дек 2021 : 		 Новое видео EREB ALTOR

17 ноя 2021 : 		 Новая песня EREB ALTOR

24 окт 2021 : 		 Новый альбом EREB ALTOR выйдет зимой

5 апр 2021 : 		 Новая песня EREB ALTOR

8 фев 2021 : 		 EREB ALTOR выпустят ЕР весной

20 апр 2015 : 		 Новое видео EREB ALTOR

6 июл 2013 : 		 Новая песня EREB ALTOR

2 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EREB ALTOR

25 июн 2013 : 		 Видео с текстом от EREB ALTOR

15 апр 2013 : 		 EREB ALTOR на Cyclone Empire

24 май 2012 : 		 Новый альбом EREB ALTOR выйдет в июне
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Новый альбом EREB ALTOR доступен для прослушивания



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Hälsingemörker, новый альбом EREB ALTOR, доступен для прослушивания ниже.




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