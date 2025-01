сегодня



Новое видео PERFECT PLAN



“Heart Of A Lion”, новое видео PERFECT PLAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Heart of a Lion”, релиз которого намечен на 28 февраля:



1. Heart Of A Lion

2. Too Tough

3. We Are Heroes

4. All Night

5. Ready To Break

6. My Unsung Hero

7. Turn Up Your Radio

8. Lady Mysterious

9. One Touch

10. Danger On The Loose

11. At Your Stone







