8 дек 2021



DRAGONLAND завершают работу над альбомом



DRAGONLAND опубликовали следующее сообщение:



«Как вы, возможно, знаете, мы записываем наш шестой, пока ещё безымянный альбом в течение 2021 года, который будет выпущен в следующем году на AFM Records. Мы находимся на последних стадиях процесса, записываем бас и гитары, а сведение запланировано на декабрь. Мы просто хотели поделиться с вами этой новостью, чтобы вы знали, что происходит, и что в ближайшем будущем у DRAGONLAND действительно будет ещё один альбом! Мы в восторге от нового материала и не можем дождаться момента, когда сможем поделиться им со всеми вами. А пока следите за обновлениями, продолжайте крутить наши старые альбомы, и мы будем держать вас в курсе событий»

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