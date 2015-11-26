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Dragonland

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8 дек 2021 : 		 DRAGONLAND завершают работу над альбомом

11 ноя 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

22 окт 2011 : 		 Видео о новом альбоме DRAGONLAND

13 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома DRAGONLAND

12 окт 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

30 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DRAGONLAND

27 сен 2011 : 		 Название нового альбома DRAGONLAND

14 сен 2011 : 		 Детали нового альбома DRAGONLAND

21 авг 2011 : 		 Новый состав DRAGONLAND

15 авг 2011 : 		 DRAGONLAND завершили работу

16 мар 2011 : 		 DRAGONLAND начнут запись в мае

1 мар 2011 : 		 DRAGONLAND на AFM RECORDS

7 янв 2011 : 		 Первый альбом DRAGONLAND доступен на MySpace

12 авг 2010 : 		 Гитарист DRAGONLAND о новом альбоме

11 май 2010 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONLAND

23 сен 2009 : 		 Новый демо-трек DRAGONLAND

24 окт 2006 : 		 DRAGONLAND: новая песня в сети
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|||| 8 дек 2021

DRAGONLAND завершают работу над альбомом



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DRAGONLAND опубликовали следующее сообщение:

«Как вы, возможно, знаете, мы записываем наш шестой, пока ещё безымянный альбом в течение 2021 года, который будет выпущен в следующем году на AFM Records. Мы находимся на последних стадиях процесса, записываем бас и гитары, а сведение запланировано на декабрь. Мы просто хотели поделиться с вами этой новостью, чтобы вы знали, что происходит, и что в ближайшем будущем у DRAGONLAND действительно будет ещё один альбом! Мы в восторге от нового материала и не можем дождаться момента, когда сможем поделиться им со всеми вами. А пока следите за обновлениями, продолжайте крутить наши старые альбомы, и мы будем держать вас в курсе событий»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


8 дек 2021, 23:38		Етить! Оно живое!


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