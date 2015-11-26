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все новости группы
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8 дек 2021
DRAGONLAND завершают работу над альбомом
DRAGONLAND опубликовали следующее сообщение:
«Как вы, возможно, знаете, мы записываем наш шестой, пока ещё безымянный альбом в течение 2021 года, который будет выпущен в следующем году на AFM Records. Мы находимся на последних стадиях процесса, записываем бас и гитары, а сведение запланировано на декабрь. Мы просто хотели поделиться с вами этой новостью, чтобы вы знали, что происходит, и что в ближайшем будущем у DRAGONLAND действительно будет ещё один альбом! Мы в восторге от нового материала и не можем дождаться момента, когда сможем поделиться им со всеми вами. А пока следите за обновлениями, продолжайте крутить наши старые альбомы, и мы будем держать вас в курсе событий»
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