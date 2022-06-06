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Dragonland

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15 авг 2011 : 		 DRAGONLAND завершили работу

16 мар 2011 : 		 DRAGONLAND начнут запись в мае

1 мар 2011 : 		 DRAGONLAND на AFM RECORDS

7 янв 2011 : 		 Первый альбом DRAGONLAND доступен на MySpace

12 авг 2010 : 		 Гитарист DRAGONLAND о новом альбоме

11 май 2010 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONLAND

23 сен 2009 : 		 Новый демо-трек DRAGONLAND

24 окт 2006 : 		 DRAGONLAND: новая песня в сети
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Новое видео DRAGONLAND



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"The Power of the Nightstar", новое видео группы DRAGONLAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, релиз которого намечен на 14 октября на AFM Records.

Этот диск будет выпущен после белее чем десятилетней паузы, в течение которой поклонники группы терпеливо ждали её возвращения. В случае DRAGONLAND, которые неоднократно радовали своих многочисленных поклонников с момента выхода дебютного альбома "The Battle Of The Ivory Plains" (2001), время только подогревало ожидание выхода нового материала после "Under The Grey Banner" (2011).

"The Power of the Nightstar" был записан, сведён и отмастерен Jacob'ом Hansen'ом в Hansen Studios. В настоящий момент в состав группы входят клавишник Elias Holmlid, басист Anders Hammer, вокалист Jonas Heidgert, гитаристы Olof Mörck и Jesse Lindskog, а также барабанщик Johan Nunez (Firewind, ex-Nightrage).

«Мы очень рады наконец-то представить часть нашего грядущего альбома, — говорят участники группы. — Этот взрывной трек является центральной частью сюжетной линии и представляет собой поворотный момент для главных героев нашей истории, чья вновь обретённая надежда выражена в этом бодрящем припеве».

DRAGONLAND Release New Single




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 июн 2022
S
SS-ULTRA
Что-то не особо.
Альбом всё равно жду.

просмотров: 207

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