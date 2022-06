сегодня



Новое видео DRAGONLAND



"The Power of the Nightstar", новое видео группы DRAGONLAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, релиз которого намечен на 14 октября на AFM Records.



Этот диск будет выпущен после белее чем десятилетней паузы, в течение которой поклонники группы терпеливо ждали её возвращения. В случае DRAGONLAND, которые неоднократно радовали своих многочисленных поклонников с момента выхода дебютного альбома "The Battle Of The Ivory Plains" (2001), время только подогревало ожидание выхода нового материала после "Under The Grey Banner" (2011).



"The Power of the Nightstar" был записан, сведён и отмастерен Jacob'ом Hansen'ом в Hansen Studios. В настоящий момент в состав группы входят клавишник Elias Holmlid, басист Anders Hammer, вокалист Jonas Heidgert, гитаристы Olof Mörck и Jesse Lindskog, а также барабанщик Johan Nunez (Firewind, ex-Nightrage).



«Мы очень рады наконец-то представить часть нашего грядущего альбома, — говорят участники группы. — Этот взрывной трек является центральной частью сюжетной линии и представляет собой поворотный момент для главных героев нашей истории, чья вновь обретённая надежда выражена в этом бодрящем припеве».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 207