DRAGONLAND выпустят новый альбом спустя десять лет



DRAGONLAND снова подписали контракт с AFM Records и анонсировали новый альбом.



«Мы очень рады вернуться к работе с AFM с нашим будущим альбомом, — говорит Elias Holmlid, клавишник и композитор DRAGONLAND. — Поклонники DRAGONLAND знают, что мы далеко не чужды музыкальным формам и историям эпических масштабов, и "The Power of the Nightstar" отправит слушателя в ещё одно могучее путешествие по далёким галактикам, наполненным чудесами и ужасами. Мы вложили наши сердца и души в создание этого альбома, и мы надеемся, что вам понравится его слушать так же, как нам понравилось его создавать!»



Новый шестой альбом группы, выпуск которого запланирован на AFM/Soulfood, будет называться "The Power Of The Nightstar".



«DRAGONLAND уже доказали, что они являются одной из сильнейших групп в жанре мелодичного пауэр-металла, — говорит Nils Wasko, исполнительный лейбл-менеджер AFM Records. — Мы хотим развивать этот успех и поддерживать группу на каждом шагу. Мы очень рады, что DRAGOLAND теперь являются частью семьи AFM, и надеемся на плодотворную совместную работу!»





