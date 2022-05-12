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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Dragonland

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12 май 2022 : 		 DRAGONLAND выпустят новый альбом спустя десять лет

8 дек 2021 : 		 DRAGONLAND завершают работу над альбомом

11 ноя 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

22 окт 2011 : 		 Видео о новом альбоме DRAGONLAND

13 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома DRAGONLAND

12 окт 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

30 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DRAGONLAND

27 сен 2011 : 		 Название нового альбома DRAGONLAND

14 сен 2011 : 		 Детали нового альбома DRAGONLAND

21 авг 2011 : 		 Новый состав DRAGONLAND

15 авг 2011 : 		 DRAGONLAND завершили работу

16 мар 2011 : 		 DRAGONLAND начнут запись в мае

1 мар 2011 : 		 DRAGONLAND на AFM RECORDS

7 янв 2011 : 		 Первый альбом DRAGONLAND доступен на MySpace

12 авг 2010 : 		 Гитарист DRAGONLAND о новом альбоме

11 май 2010 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONLAND

23 сен 2009 : 		 Новый демо-трек DRAGONLAND

24 окт 2006 : 		 DRAGONLAND: новая песня в сети
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DRAGONLAND выпустят новый альбом спустя десять лет



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DRAGONLAND снова подписали контракт с AFM Records и анонсировали новый альбом.

«Мы очень рады вернуться к работе с AFM с нашим будущим альбомом, — говорит Elias Holmlid, клавишник и композитор DRAGONLAND. — Поклонники DRAGONLAND знают, что мы далеко не чужды музыкальным формам и историям эпических масштабов, и "The Power of the Nightstar" отправит слушателя в ещё одно могучее путешествие по далёким галактикам, наполненным чудесами и ужасами. Мы вложили наши сердца и души в создание этого альбома, и мы надеемся, что вам понравится его слушать так же, как нам понравилось его создавать!»

Новый шестой альбом группы, выпуск которого запланирован на AFM/Soulfood, будет называться "The Power Of The Nightstar".

«DRAGONLAND уже доказали, что они являются одной из сильнейших групп в жанре мелодичного пауэр-металла, — говорит Nils Wasko, исполнительный лейбл-менеджер AFM Records. — Мы хотим развивать этот успех и поддерживать группу на каждом шагу. Мы очень рады, что DRAGOLAND теперь являются частью семьи AFM, и надеемся на плодотворную совместную работу!»



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12 май 2022
f
father
Олаф создал и продвинул Amaranthe, чтобы двинуть вперёд Dragonland:)

просмотров: 130

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