Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*Видео с текстом от METALLICA 12
*SLIPKNOT исполнили новую песню 12
*Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало» 11
*MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
[= ||| все новости группы



*

Dragonland

*



2 авг 2022 : 		 Видео с текстом от DRAGONLAND

6 июн 2022 : 		 Новое видео DRAGONLAND

12 май 2022 : 		 DRAGONLAND выпустят новый альбом спустя десять лет

8 дек 2021 : 		 DRAGONLAND завершают работу над альбомом

11 ноя 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

22 окт 2011 : 		 Видео о новом альбоме DRAGONLAND

13 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома DRAGONLAND

12 окт 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

30 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DRAGONLAND

27 сен 2011 : 		 Название нового альбома DRAGONLAND

14 сен 2011 : 		 Детали нового альбома DRAGONLAND

21 авг 2011 : 		 Новый состав DRAGONLAND

15 авг 2011 : 		 DRAGONLAND завершили работу

16 мар 2011 : 		 DRAGONLAND начнут запись в мае

1 мар 2011 : 		 DRAGONLAND на AFM RECORDS

7 янв 2011 : 		 Первый альбом DRAGONLAND доступен на MySpace

12 авг 2010 : 		 Гитарист DRAGONLAND о новом альбоме

11 май 2010 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONLAND

23 сен 2009 : 		 Новый демо-трек DRAGONLAND

24 окт 2006 : 		 DRAGONLAND: новая песня в сети
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от DRAGONLAND



zoom
"Flight from Destruction", официальное видео с текстом от группы DRAGONLAND, доступно ниже. Эта песня взята с альбома "The Power of the Nightstar", выходящего на AFM Records 14 октября этого года.


Шестой альбом "Power Of The Nightstar" посвящен космической концепции, он рассказывает о народе, путешествующем во враждебной галактике в поисках новой родной планеты.

"The Power of the Nightstar" был записан, сведен и прошел мастеринг у Jacob'а Hansen'а в Hansen Studios.

В состав группы входят:

клавишник Elias Holmlid,
басист Anders Hammer,
вокалист Jonas Heidgert,
гитаристы Olof Mörck и Jesse Lindskog,
барабанщик Johan Nunez (Firewind, ex-Nightrage).




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 98

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом