Видео с текстом от DRAGONLAND



"Flight from Destruction", официальное видео с текстом от группы DRAGONLAND, доступно ниже. Эта песня взята с альбома "The Power of the Nightstar", выходящего на AFM Records 14 октября этого года.





Шестой альбом "Power Of The Nightstar" посвящен космической концепции, он рассказывает о народе, путешествующем во враждебной галактике в поисках новой родной планеты.



"The Power of the Nightstar" был записан, сведен и прошел мастеринг у Jacob'а Hansen'а в Hansen Studios.



В состав группы входят:



клавишник Elias Holmlid,

басист Anders Hammer,

вокалист Jonas Heidgert,

гитаристы Olof Mörck и Jesse Lindskog,

барабанщик Johan Nunez (Firewind, ex-Nightrage).







