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Видео с текстом от DRAGONLAND
"Flight from Destruction", официальное видео с текстом от группы DRAGONLAND, доступно ниже. Эта песня взята с альбома "The Power of the Nightstar", выходящего на AFM Records 14 октября этого года.
Шестой альбом "Power Of The Nightstar" посвящен космической концепции, он рассказывает о народе, путешествующем во враждебной галактике в поисках новой родной планеты.
"The Power of the Nightstar" был записан, сведен и прошел мастеринг у Jacob'а Hansen'а в Hansen Studios.
В состав группы входят:
клавишник Elias Holmlid,
басист Anders Hammer,
вокалист Jonas Heidgert,
гитаристы Olof Mörck и Jesse Lindskog,
барабанщик Johan Nunez (Firewind, ex-Nightrage).
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