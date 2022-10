сегодня



Новая песня DRAGONLAND



"The Scattering of Darkness", новая песня группы DRAGONLAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "Power Of The Nightstar", который будет выпущен на AFM Records 14 октября.



Шестой альбом группы посвящен космической концепции, он рассказывает о народе, путешествующем во враждебной галактике в поисках новой родной планеты. Диск был записан, сведен и отмастерен Jacob Hansen в его знаменитой Hansen Studios.



"Третий сингл под названием «The Scattering of Darkness» демонстрирует более прогрессивную сторону альбома "The Power Of The Nightstar". Мы здесь находимся в той точке истории, когда наши главные герои исследуют новую планету, на которую их привела судьба. Они пробиваются глубоко в само ядро планеты в поисках легендарного артефакта, о существовании которого рассказали мудрецы-пророки". http://www.dragonland.se







