Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Новое видео NEVENA 10
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 8
*SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить 8
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Шокирует, что моя эпоха в JUD... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
[= ||| все новости группы



*

Dragonland

*



2 окт 2022 : 		 Новая песня DRAGONLAND

2 авг 2022 : 		 Видео с текстом от DRAGONLAND

6 июн 2022 : 		 Новое видео DRAGONLAND

12 май 2022 : 		 DRAGONLAND выпустят новый альбом спустя десять лет

8 дек 2021 : 		 DRAGONLAND завершают работу над альбомом

11 ноя 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

22 окт 2011 : 		 Видео о новом альбоме DRAGONLAND

13 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома DRAGONLAND

12 окт 2011 : 		 Новая песня DRAGONLAND

30 сен 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DRAGONLAND

27 сен 2011 : 		 Название нового альбома DRAGONLAND

14 сен 2011 : 		 Детали нового альбома DRAGONLAND

21 авг 2011 : 		 Новый состав DRAGONLAND

15 авг 2011 : 		 DRAGONLAND завершили работу

16 мар 2011 : 		 DRAGONLAND начнут запись в мае

1 мар 2011 : 		 DRAGONLAND на AFM RECORDS

7 янв 2011 : 		 Первый альбом DRAGONLAND доступен на MySpace

12 авг 2010 : 		 Гитарист DRAGONLAND о новом альбоме

11 май 2010 : 		 Трейлер нового альбома DRAGONLAND

23 сен 2009 : 		 Новый демо-трек DRAGONLAND

24 окт 2006 : 		 DRAGONLAND: новая песня в сети
| - |

|||| сегодня

Новая песня DRAGONLAND



zoom
"The Scattering of Darkness", новая песня группы DRAGONLAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "Power Of The Nightstar", который будет выпущен на AFM Records 14 октября.

Шестой альбом группы посвящен космической концепции, он рассказывает о народе, путешествующем во враждебной галактике в поисках новой родной планеты. Диск был записан, сведен и отмастерен Jacob Hansen в его знаменитой Hansen Studios.

"Третий сингл под названием «The Scattering of Darkness» демонстрирует более прогрессивную сторону альбома "The Power Of The Nightstar". Мы здесь находимся в той точке истории, когда наши главные герои исследуют новую планету, на которую их привела судьба. Они пробиваются глубоко в само ядро планеты в поисках легендарного артефакта, о существовании которого рассказали мудрецы-пророки".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 260

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом