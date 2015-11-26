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Dying Fetus

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12 янв 2022 : 		 DYING FETUS в студии

8 апр 2020 : 		 Документальный фильм от DYING FETUS

4 окт 2019 : 		 Песня DYING FETUS появилась в эпизоде мультсериала «Южный Парк»

6 май 2019 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

9 окт 2018 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

6 фев 2018 : 		 Концертное видео DYING FETUS

7 июл 2017 : 		 Позиции в чартах DYING FETUS

24 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DYING FETUS

14 июн 2017 : 		 Новая песня DYING FETUS

18 май 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 апр 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 апр 2017 : 		 Новый альбом DYING FETUS выйдет летом

23 фев 2017 : 		 DYING FETUS завершили работу над альбомом

6 июн 2016 : 		 DYING FETUS о новом альбоме

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

13 июн 2013 : 		 DYING FETUS на RELAPSE RECORDS

9 фев 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DYING FETUS

16 янв 2013 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 июн 2012 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания целиком

16 июн 2012 : 		 Новое видео DYING FETUS

24 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

12 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

27 апр 2012 : 		 Семплы нового альбома DYING FETUS

3 апр 2012 : 		 Видео с текстом от DYING FETUS

27 мар 2012 : 		 Обложка и трейлер нового альбома DYING FETUS

5 мар 2012 : 		 DYING FETUS исполнили новую песню
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|||| сегодня

DYING FETUS в студии



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DYING FETUS в настоящий момент находятся в студии, где идет работа над новым студийным материалом, первым с 2017 года.



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