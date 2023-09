сегодня



Новый сингл DYING FETUS



"Raised In Victory / Razed In Defeat", новая песня группы DYING FETUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Make Them Beg For Death:



"Enlighten Through Agony"

"Compulsion For Cruelty"

"Feast Of Ashes"

"Throw Them In The Van"

"Unbridled Fury"

"When The Trend Ends"

"Undulating Carnage"

"Raised In Victory / Razed In Defeat"

"Hero’s Grave"

"Subterfuge"







просмотров: 262