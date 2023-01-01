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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Dying Fetus

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3 фев 2023 : 		 Новое видео DYING FETUS

12 янв 2022 : 		 DYING FETUS в студии

8 апр 2020 : 		 Документальный фильм от DYING FETUS

4 окт 2019 : 		 Песня DYING FETUS появилась в эпизоде мультсериала «Южный Парк»

6 май 2019 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

9 окт 2018 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

6 фев 2018 : 		 Концертное видео DYING FETUS

7 июл 2017 : 		 Позиции в чартах DYING FETUS

24 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DYING FETUS

14 июн 2017 : 		 Новая песня DYING FETUS

18 май 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 апр 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 апр 2017 : 		 Новый альбом DYING FETUS выйдет летом

23 фев 2017 : 		 DYING FETUS завершили работу над альбомом

6 июн 2016 : 		 DYING FETUS о новом альбоме

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

13 июн 2013 : 		 DYING FETUS на RELAPSE RECORDS

9 фев 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DYING FETUS

16 янв 2013 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 июн 2012 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания целиком

16 июн 2012 : 		 Новое видео DYING FETUS

24 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

12 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

27 апр 2012 : 		 Семплы нового альбома DYING FETUS

3 апр 2012 : 		 Видео с текстом от DYING FETUS

27 мар 2012 : 		 Обложка и трейлер нового альбома DYING FETUS
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Новое видео DYING FETUS



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Unbridled Fury, новое видео DYING FETUS, доступно для просмотра ниже.




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