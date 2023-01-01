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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 26
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Dying Fetus

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29 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DYING FETUS

11 июл 2023 : 		 Новое видео DYING FETUS

3 фев 2023 : 		 Новое видео DYING FETUS

12 янв 2022 : 		 DYING FETUS в студии

8 апр 2020 : 		 Документальный фильм от DYING FETUS

4 окт 2019 : 		 Песня DYING FETUS появилась в эпизоде мультсериала «Южный Парк»

6 май 2019 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

9 окт 2018 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

6 фев 2018 : 		 Концертное видео DYING FETUS

7 июл 2017 : 		 Позиции в чартах DYING FETUS

24 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DYING FETUS

14 июн 2017 : 		 Новая песня DYING FETUS

18 май 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 апр 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 апр 2017 : 		 Новый альбом DYING FETUS выйдет летом

23 фев 2017 : 		 DYING FETUS завершили работу над альбомом

6 июн 2016 : 		 DYING FETUS о новом альбоме

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

13 июн 2013 : 		 DYING FETUS на RELAPSE RECORDS

9 фев 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DYING FETUS

16 янв 2013 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 июн 2012 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания целиком

16 июн 2012 : 		 Новое видео DYING FETUS

24 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

12 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

27 апр 2012 : 		 Семплы нового альбома DYING FETUS
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|||| 29 авг 2023

Профессиональное видео полного выступления DYING FETUS



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Профессиональное видео с выступления DYING FETUS, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже:

00:00 - One Shot One Kill
05:29 - Subjected to a Beating
10:35 - We Are Your Enemy
15:43 - Unbridled Fury
19:29 - In the Trenches
23:26 - Grotesque Impalement
30:19 - Compulsion for Cruelty
35:10 - Praise the Lord (Opium of the Masses)
41:04 - Your Treachery Will Die With You
45:53 - From Womb to Waste
51:18 - Wrong One to Fuck With




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