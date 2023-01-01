Профессиональное видео полного выступления DYING FETUS
Профессиональное видео с выступления DYING FETUS, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже:
00:00 - One Shot One Kill
05:29 - Subjected to a Beating
10:35 - We Are Your Enemy
15:43 - Unbridled Fury
19:29 - In the Trenches
23:26 - Grotesque Impalement
30:19 - Compulsion for Cruelty
35:10 - Praise the Lord (Opium of the Masses)
41:04 - Your Treachery Will Die With You
45:53 - From Womb to Waste
51:18 - Wrong One to Fuck With
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