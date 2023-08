29 авг 2023



Профессиональное видео полного выступления DYING FETUS



Профессиональное видео с выступления DYING FETUS, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже:



00:00 - One Shot One Kill

05:29 - Subjected to a Beating

10:35 - We Are Your Enemy

15:43 - Unbridled Fury

19:29 - In the Trenches

23:26 - Grotesque Impalement

30:19 - Compulsion for Cruelty

35:10 - Praise the Lord (Opium of the Masses)

41:04 - Your Treachery Will Die With You

45:53 - From Womb to Waste

51:18 - Wrong One to Fuck With http://www.dyingfetus.com







+0 -1



просмотров: 268