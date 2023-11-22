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Drum-cam от DYING FETUS



DYING FETUS опубликовали видео исполнения композиций "Unbridled Fury", "Grotesque Impalement"и "Feast Of Ashes" с концерта, состоявшегося 15 ноября в Water Street Music Hall, Rochester, NY.







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