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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 56
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
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Dying Fetus

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22 ноя 2023 : 		 Drum-cam от DYING FETUS

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

12 сен 2023 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания

11 сен 2023 : 		 Новый сингл DYING FETUS

29 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DYING FETUS

11 июл 2023 : 		 Новое видео DYING FETUS

3 фев 2023 : 		 Новое видео DYING FETUS

12 янв 2022 : 		 DYING FETUS в студии

8 апр 2020 : 		 Документальный фильм от DYING FETUS

4 окт 2019 : 		 Песня DYING FETUS появилась в эпизоде мультсериала «Южный Парк»

6 май 2019 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

9 окт 2018 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

6 фев 2018 : 		 Концертное видео DYING FETUS

7 июл 2017 : 		 Позиции в чартах DYING FETUS

24 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DYING FETUS

14 июн 2017 : 		 Новая песня DYING FETUS

18 май 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 апр 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 апр 2017 : 		 Новый альбом DYING FETUS выйдет летом

23 фев 2017 : 		 DYING FETUS завершили работу над альбомом

6 июн 2016 : 		 DYING FETUS о новом альбоме

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

13 июн 2013 : 		 DYING FETUS на RELAPSE RECORDS

9 фев 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DYING FETUS

16 янв 2013 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 июн 2012 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания целиком
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Drum-cam от DYING FETUS



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DYING FETUS опубликовали видео исполнения композиций "Unbridled Fury", "Grotesque Impalement"и "Feast Of Ashes" с концерта, состоявшегося 15 ноября в Water Street Music Hall, Rochester, NY.

DYING FETUS Release Live Drum-Cam Video From Rochester Concert




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22 ноя 2023
YNWA
Охуенно!
Like!1

просмотров: 276

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