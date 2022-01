сегодня



Новое видео THE HELLACOPTERS



"Eyes Of Oblivion", новое видео группы THE HELLACOPTERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eyes Of Oblivion", выходящего первого апреля на Nuclear Blast. Это первый студийный материал с момента выхода в 2008 году альбома "Head Off".



















